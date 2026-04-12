ЛДПР хочет дать СНТ право заключать соглашения с властями о коммунальных услугах

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность для садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) заключать соглашения с органами местного самоуправления об организации предоставления коммунальных услуг. Документ есть в распоряжении ТАСС.
Законопроектом предлагается внести изменения в закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Так, СНТ получат право обращаться в органы местного самоуправления с заявлением о заключении соглашения об организации предоставления коммунальных услуг. В рамках такого соглашения органы власти смогут обеспечить организацию тепло-, электро-, газо- и водоснабжения, водоотведения, а также обращения с твердыми коммунальными отходами.
Заявления предлагается рассматривать в срок до 30 дней. При этом законопроектом предлагается установить исчерпывающий перечень оснований для отказа в заключении соглашения. В их числе отсутствие технической возможности организации услуг, наличие у товарищества задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, представление неполного пакета документов или недостоверных сведений, а также подача заявления неуполномоченным лицом.
Как отметил в беседе с ТАСС Слуцкий, многие садоводческие товарищества вынуждены самостоятельно организовывать коммунальную инфраструктуру. «Люди сами тянут электричество, воду, газ, организуют вывоз мусора — как получится, за свои деньги и без понятных правил», — добавил он.
По его словам, на практике муниципалитеты могут участвовать в этих вопросах, но их обязанности законодательно не закреплены. «ЛДПР предлагает ввести понятный механизм: если товарищество хочет — оно заключает соглашение с властью, и та берет на себя организацию коммунальных услуг. С четкими сроками, ответственностью и правилами», — подчеркнул лидер партии.