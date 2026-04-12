Молодёжь Хабаровского края зовут в новый сезон проекта «Профразвитие»

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» объявила о старте четвертого сезона проекта «Профразвитие». Молодёжь региона ждут образовательные программы, стажировки в ведущих компаниях России и возможность выстроить индивидуальный карьерный маршрут, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Напомним, что программа реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Многие молодые люди сталкиваются с трудностями при поиске работы. 40% из них говорят, что не знают, как начать, а 44% жалуются на недостаток хороших учебных заведений. Проект «Профразвитие» создан, чтобы помочь молодым людям понять, как выбрать профессию и найти работу. В новом сезоне проекта могут участвовать взрослые студенты, выпускники университетов и техникумов, а также молодые специалисты. Чтобы подать заявку, нужно зайти на сайт профразвивайся.рф.
Министерство образования и науки Хабаровского края рассказало, что молодые люди из этого региона активно участвуют в проекте. За три сезона к нему присоединились 510 участников. В новом сезоне молодые люди могут учиться онлайн, получать советы по карьере, стажировки и участвовать в мероприятиях по всей стране. Они также могут обсудить свои карьерные планы с экспертами и разработать стратегию для своего профессионального роста. За время проекта было предоставлено более 102 тысяч советов, что показывает его популярность.
Проект помогает привлекать больше специалистов в регион. Для этого проводятся мероприятия под названием «Дни профразвития». На этих днях встречаются студенты, молодые профессионалы, работодатели и эксперты. Одним из главных событий будет хакатон, где молодые люди расскажут, что им нужно для работы в регионе и какие возможности они хотят. Лучшие идеи будут использованы для улучшения условий работы в регионе.
В четвертом сезоне расширяются образовательные программы от партнеров проекта. Доступны курсы от издательства «МИФ» и Российского общества «Знание», охватывающие личную эффективность, работу с текстом, мышление, финансовую грамотность и цифровые компетенции, включая цифровую гигиену и работу с искусственным интеллектом.