Молодёжь Хабаровского края зовут в новый сезон проекта «Профразвитие»

Министерство образования и науки Хабаровского края рассказало, что молодые люди из этого региона активно участвуют в проекте. За три сезона к нему присоединились 510 участников. В новом сезоне молодые люди могут учиться онлайн, получать советы по карьере, стажировки и участвовать в мероприятиях по всей стране. Они также могут обсудить свои карьерные планы с экспертами и разработать стратегию для своего профессионального роста. За время проекта было предоставлено более 102 тысяч советов, что показывает его популярность.