Достройку хакасской части транспортного коридора оценили в 5 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Завершение строительства хакасской части транспортного коридора Абакан (Хакасия) — Бийск (Алтайский край) потребует 5 млрд рублей вложений. Об этом ТАСС сообщил глава республики Валентин Коновалов.
На сегодняшний день добраться автотранспортом от Абакана до Бийска можно лишь по автомобильным дорогам через Красноярский край. Длина пути составляет порядка 1,2 тыс. км. Транспортный коридор пройдет по территории Алтайского края, Кемеровской области и Хакасии. В 2019 году регионы подписали соглашение о его строительстве. Прямая автодорога позволит сократить маршрут до 435 км.
«На сегодняшний день остается вложить около 5 млрд рублей. Сейчас реализуется очередной этап, который у нас запланирован на 2026 — 2027 год, и мы постараемся сделать его опережающими темпами — это завершение асфальтирования дороги до Вершины Теи», — сообщил глава региона.
По словам Коновалова, для реализации проекта используются как региональные, так и федеральные средства. Глава региона напомнил, что в Вершине Теи находится один из федеральных центров по подготовке лыжников. Также он отметил, что запуск такого транспортного коридора приведет не только к увеличению турпотока, но и росту экономики Южной Сибири.
По территории республики дорога пройдет через Шору, Аскиз и Абакан. Ранее общая сумма строительства транспортного коридора ориентировочно оценивалась в 75,9 млрд рублей.