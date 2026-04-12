Профсоюз раскрыл среднюю зарплату врачей в Беларуси

Профсоюз раскрыл среднюю зарплату медиков в Беларуси. Данные озвучили на заседании президиума Белорусского профсоюза работников здравоохранения при подведении итогов выполнения отраслевого соглашения с Министерством здравоохранения.
По итогам 2025 года, средняя заработная плата сотрудников здравоохранения Беларуси составила 2216,7 рубля, увеличившись за год на 17,8%. Вместе с тем у врачей средний доход составил 4006,5 рубля (вырос за год на 12,1%). У среднего медицинского персонала средняя зарплата составила 2075,0 рубля (увеличилась за год на 15,5%).
Помимо базовых выплат, также увеличились и надбавки. Доплаты за работу в системе здравоохранения выросли на 45% для врачей, а на 35% — для среднего медперсонала. На контрактных условиях медикам были установлены надбавки не менее 30%. Что касается сельской местности, то там — не менее 50%.