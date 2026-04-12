В Казани банки стали чаще одобрять онлайн-кредиты

В первом квартале 2026 года российские банки одобрили 8,56% заявок на онлайн-кредиты. Год назад этот показатель составлял 5,29%. Чаще всего кредиты оформляют жители крупных городов.
В 93% случаев деньги брали на потребительские нужды, 4% — на рефинансирование, 2% — на покупку подержанного авто, 1% — на новый автомобиль. Средний размер запрошенного кредита составляет 26 578 рублей, срок — 61 день, максимальная сумма — около 300 тысяч рублей.
В региональном разрезе средняя сумма заявки в Казани составила 27 465 рублей. Выше показатель только в Санкт-Петербурге (31 544 рубля) и Самаре (28 033 рубля). В топ-3 по числу заявок вошли Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург.
Самые высокие средние суммы одобренных кредитов зафиксированы в столице (1 214 827 рублей) и Московской области (1 107 969 рублей), сообщает РИА «Новости».
Напомним, в Татарстане число самозапретов на кредиты выросло на 13% за месяц. Всего в марте 2026 года жители республики установили 47,1 тысячи ограничений.