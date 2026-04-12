В ЮАО по программе реновации полностью расселили 88 старых домов

С начала реализации программы реновации в 10 районах Южного административного округа (ЮАО) полностью расселили 88 домов старого жилого фонда. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Расселение домов по программе реновации началось в Южном административном округе в 2018 году. Первыми новые квартиры получили жители пятиэтажки на Судостроительной улице. За это время на юге Москвы полностью расселили 88 домов — в современные жилые комплексы переехали свыше 5,7 тысячи семей. Всего в Южном административном округе по программе реновации предстоит расселить 378 объектов старого жилого фонда. Новые квартиры получат более 82 тысяч человек», — рассказал Владимир Ефимов.
Один из главных принципов программы реновации — волновое переселение. В его рамках после переезда жителей старые дома демонтируют, а на их месте возводят новостройки и другую инфраструктуру.
«В районе Царицыно в новые квартиры полностью переехали жители 21 дома, в Нагорном — 14. Еще 11 зданий расселили в Даниловском районе. Новостройки по программе реновации возводят из современных отечественных материалов. Благодаря этому срок эксплуатации будет достигать 100 лет и более», — уточнил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По возможности город предоставляет участникам программы реновации квартиры в жилых комплексах, которые возведены поблизости от расселяемых домов. Это делает переезд удобнее и упрощает адаптацию после переселения.
Екатерина Соловьева, Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества, добавила, что всего в полностью расселенных домах в ЮАО проживали более 15 тысяч участников программы реновации. В районе Царицыно в таких зданиях правообладателями квартир с улучшенной отделкой по стандартам программы стали почти 4,5 тысячи москвичей. В Нагорном документы для переезда оформили более 2,5 тысячи жителей таких домов, а в Даниловском — свыше 1,5 тысячи горожан. Заключать договоры москвичам помогали сотрудники столичного Департамента городского имущества в центрах информирования по переселению, расположенных на первых этажах новостроек. После завершения переселения на их месте открывают магазины, кафе, салоны красоты, образовательные и медицинские центры. Они дополняют социальную инфраструктуру района и делают проживание в нем более комфортным.
Ранее Сергей Собянин рассказал, как программа реновации создает новые места приложения труда.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.