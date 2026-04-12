В ЮАО по программе реновации полностью расселили 88 старых домов

Екатерина Соловьева, Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества, добавила, что всего в полностью расселенных домах в ЮАО проживали более 15 тысяч участников программы реновации. В районе Царицыно в таких зданиях правообладателями квартир с улучшенной отделкой по стандартам программы стали почти 4,5 тысячи москвичей. В Нагорном документы для переезда оформили более 2,5 тысячи жителей таких домов, а в Даниловском — свыше 1,5 тысячи горожан. Заключать договоры москвичам помогали сотрудники столичного Департамента городского имущества в центрах информирования по переселению, расположенных на первых этажах новостроек. После завершения переселения на их месте открывают магазины, кафе, салоны красоты, образовательные и медицинские центры. Они дополняют социальную инфраструктуру района и делают проживание в нем более комфортным.