Минтруда сказало, кому из белорусов предусмотрено ежемесячное повышение пенсии

Министерство труда и социальной защиты сказало, кому из белорусов предусмотрено ежемесячное повышение пенсии.
В ведомстве напомнили о пенсионных гарантиях со стороны государства для бывших узников фашизма, которых в стране проживает около 5000.
Так, время нахождения в фашистских концлагерях, гетто и других местах принудительного содержания учитывается в двойном размере в стаж при назначении пенсии. Кроме того, предусматривается ежемесячное повышение пенсии на 100% минимального размера пенсии по возрасту. В апреле 2026 года сумма составляет 124 рубля.
При учете возрастных добавок для лиц старше 80 лет ежемесячное повышение к пенсии составляет 310 рублей в апреле.
