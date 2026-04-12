Минтруда сказало, кому из белорусов предусмотрено ежемесячное повышение пенсии

Источник: Комсомольская правда

Министерство труда и социальной защиты сказало, кому из белорусов предусмотрено ежемесячное повышение пенсии.

В ведомстве напомнили о пенсионных гарантиях со стороны государства для бывших узников фашизма, которых в стране проживает около 5000.

Так, время нахождения в фашистских концлагерях, гетто и других местах принудительного содержания учитывается в двойном размере в стаж при назначении пенсии. Кроме того, предусматривается ежемесячное повышение пенсии на 100% минимального размера пенсии по возрасту. В апреле 2026 года сумма составляет 124 рубля.

При учете возрастных добавок для лиц старше 80 лет ежемесячное повышение к пенсии составляет 310 рублей в апреле.

Кстати, назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в апреле 2026 года: шеф-повар в отель на 19 тысяч, водитель на 9300 и шеф кибербезопасности в банк на 9048 рублей.