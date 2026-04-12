Цифровая трансформация: как бухгалтеру стать стратегическим партнёром бизнеса

Сбер выступил организатором специализированной конференции для профессионалов бухгалтерской отрасли Пермского края, на которой были представлены новые инструменты для автоматизации отчётности и минимизации рисков. Мероприятие собрало владельцев бухгалтерских фирм и ведущих отраслевых экспертов для обсуждения трансформации профессии, ее переход от классического учёта к стратегическому лидерству и управлению бизнесом клиентов.
Участники обсудили актуальные вызовы 2026 года. Спикеры поделились практическими инструментами масштабирования бизнеса, объяснив, как перейти от роли «тихого исполнителя» к позиции стратегического партнёра для клиентов. Отдельный акцент был сделан на построении системного бизнеса, способного работать без постоянного участия собственника.
Значительное внимание уделили цифровым решениям. Состоялась демонстрация продукта «Портал Бухгалтера» от Сбера. Участникам показали, как единая цифровая экосистема заменяет разрозненные сервисы — от сдачи отчётности до работы с первичной документацией и банковскими операциями. Особое внимание было уделено экономии времени и снижению операционных рисков.
Одной из самых горячих тем стала работа в рамках 115-ФЗ. Спикеры разобрали спорные ситуации, приводящие к блокировкам счетов, и предложили чёткие алгоритмы для минимизации рисков без потери качества обслуживания. Тезис о том, что спокойная работа возможна даже в условиях строгого контроля, вызвал оживлённую дискуссию. Представители регулятора рассказали о реальных кейсах налогового контроля при АУСН и дали рекомендации по работе в новом цифровом поле.
Отдельный блок был посвящён теме «ресурсного бухгалтера». Эксперты разобрали причины профессионального выгорания и предложили медиативные и управленческие техники для сохранения энергии и удержания ценных сотрудников.
Помимо выступлений, программа включала интенсивный нетворкинг и тематический воркшоп. В неформальной обстановке участники обменялись опытом, разобрали сложные кейсы и нашли потенциальных партнёров.
Мероприятие в Перми стало частью серии региональных слётов для бухгалтерского сообщества, которые Сбер проводит в 2026 году.
