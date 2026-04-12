Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Волгограде

В Волгоградской области пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Событие запланировано на 17 апреля, сообщают в пресс-службе администрации региона.
Ярмарка будет проводиться в четвертый раз. Участники смогут пообщаться с работодателями и узнать об актуальных вакансиях, уточнить условия труда и социальные гарантии. Работу соискателям предложат как внутри региона, так и за его пределами.
Отдельная площадка будет организована для участников СВО и членов их семей.
