Подъездную дорогу к отдаленному хутору отремонтируют под Волгоградом

Подъездную дорогу к хутору Нижние Черни отремонтируют в Котельниковском районе Волгоградской области. Ее протяженность — 4,5 километра.
Подрядчик уже приступил к работам, сообщают в облкомдортрансе. Выполнено фрезерование покрытия, идет устройство выравнивающего слоя. Предстоит укрепить обочины, выровнять слой на примыканиях, установить сигнальные столбики и дорожные знаки, нанести разметку. Запустить дорогу в эксплуатацию планируют к 1 августа.
«Обновление дороги повысит комфорт и безопасность движения», — подчеркивают в комитете.
