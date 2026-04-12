Подъездную дорогу к отдаленному хутору отремонтируют под Волгоградом

Подрядчик уже приступил к работам, сообщают в облкомдортрансе.

Подъездную дорогу к хутору Нижние Черни отремонтируют в Котельниковском районе Волгоградской области. Ее протяженность — 4,5 километра.

Подрядчик уже приступил к работам, сообщают в облкомдортрансе. Выполнено фрезерование покрытия, идет устройство выравнивающего слоя. Предстоит укрепить обочины, выровнять слой на примыканиях, установить сигнальные столбики и дорожные знаки, нанести разметку. Запустить дорогу в эксплуатацию планируют к 1 августа.

«Обновление дороги повысит комфорт и безопасность движения», — подчеркивают в комитете.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области ремонтируют 9 путепроводов и мостов.