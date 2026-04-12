Минфин посчитал, что на здоровье каждого белоруса в 2026 году приходится 1 676,7 рубля

Министерство финансов посчитало, что на здоровье каждого белоруса в 2026 году приходится 1 676,7 рубля.
Общие расходы консолидированного бюджета-2026 на здравоохранение равны 15,3 миллиарда рублей. Из этой суммы 3,3 миллиарда приходится на республиканский бюджет, а 12 миллиардов — на местные. Есть и еще одна важная цифра: 1 676,7 рубля. Именно столько составляет минимальный норматив бюджетной обеспеченности на одного человека.
