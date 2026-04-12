Знаменитый молочкой и детским питанием «Беллакт» впервые за 10 лет имеет убытки

Крупный производитель молочной продукции и детского питания «Беллакт» впервые за 10 лет имеет убытки, пишет «Гродзенская праўда» со ссылкой на финансовую отчетность волковысского предприятия за 2025 год.
Выручка компании в 2025 году составила 555,4 миллиона рублей, себестоимость — 458,7 миллиона. Но валовой прибыли хватило только на покрытие часть управленческих и коммерческих расходов. Чистый же убыток составил 12 миллионов.
Факторами падения прибыли стали рост управленческих расходов с 29 до 41 миллиона рублей и коммерческих затрат на 10 миллионов с прежней отметки в 38 миллионов. Имелся и рост потерь по финансовой деятельности в связи с выплатами по кредитам.
Издание добавляет, что с с 2015 года компания стабильно наращивала выручку и оставалась прибыльной.
