Глава Eni Дескальци призвал приостановить запрет на СПГ из России в 2027 г

Главный управляющий итальянской энергокомпании Еni Клаудио Дескальци высказал мнение, что введение запрета на импорт газа из РФ с 2027 года по решению Евросоюза следует приостановить.
«Я считаю необходимым приостановить вступающий в силу 1 января 2027 года запрет на поставку СПГ из России», — приводит его слова, сказанные на мероприятии партии «Лига», агентство ANSA.
Напомним, Совет Евросоюза окончательно одобрил запрет на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и на поставки российского трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года. В ЕС заявили, что несоблюдение запрета может повлечь за собой огромные штрафы.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия получает большое количество запросов на поставки энергоресурсов и ведет переговоры об этом.