Нацбанк заметно понизил курс доллара и курс евро на 13 апреля после Пасхи

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 13 апреля, понедельник. Так, курс доллара и курс евро стали заметно ниже после Пасхи, а курс российского рубля несколько подрос.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на понедельник, 13 апреля, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8569 белорусского рубля, 1 евро — 3,3449 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7400 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на пятницу, 10 апреля, субботу, 11 апреля, и воскресенье, 12 апреля, курс доллара и курс евро уменьшились, а курс российского рубля увеличился в понедельник, 13 апреля.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0325 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0280 белрубля, а курс российского рубля увеличился на 0,0023 белрубля.
