«Эксперт РА»: объем выдач ипотеки может превысить 5 трлн рублей в 2026 году

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Объем выдачи ипотеки по итогам 2026 года может увеличиться на 15−20% и превысить 5 трлн руб. Об этом свидетельствуют данные исследования рейтингового агентства «Эксперт РА».
Более половины банков — участников рэнкинга прогнозируют прирост объемов ипотечного кредитования в 2026 году в пределах 15%. Такого мнения придерживаются 52% респондентов. Еще 19% настроены более оптимистично и ожидают увеличения выдач более чем на 15%.
По данным экспертов, доля льготной ипотеки в общем объеме выдач сохранится выше 50% в первом полугодии 2026 года, однако во втором полугодии рынок достигнет паритета в соотношении льготной и рыночной ипотеки с преобладанием рыночной в отдельные месяцы.
Сдерживающее влияние на объем кредитов как в части льготных, так и рыночных выдач будет оказывать сохранение жестких требований к заемщикам в условиях действующих макропруденциальных лимитов.
В исследовании «Эксперт РА» приняли участие 30 банков, на которые приходится около 99% ипотечного рынка по объемам выдач за 2025 год.