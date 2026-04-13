В Хабаровске началось строительство школы в микрорайоне «Ореховая сопка»

Работы по разработке котлована для фундамента школы на 2100 мест стартовали в микрорайоне «Ореховая сопка» в Хабаровске. Проект реализуется по концессионному соглашению Хабаровского края с Группой «ВИС». Первый заместитель председателя краевого правительства Сергей Абрамов и зампред по вопросам строительства Алексей Колеватых оценили начало масштабной стройки. О плане первоочередных работ ему рассказали руководитель дивизионов социальной и транспортной инфраструктуры Группы «ВИС» Александр Козаренко и директор проекта Антон Богатырёв, сообщает пресс-служба Группы «ВИС».
«Школа в Ореховой сопке станет одним из крупнейших общеобразовательных учреждений в стране. Общая площадь четырёхэтажного здания составит более 38 тыс. м², площадь застройки — 10,5 тыс. м². По этим параметрам она войдёт в число трёх самых крупных школ России — сопоставимые по масштабу образовательные учреждения построены только в Москве и Московской области», — говорится в сообщении.
Будущий учебный комплекс разместит блоки для начальной школы, средних и выпускных классов. Кроме стандартных аудиторий, в нём появятся видео-конференц-зал, кабинет цифровых технологий, спортивные и актовые залы. Вокруг общеобразовательного учреждения построят стадион с площадками для различных видов спорта.
«Это очень большой индивидуальный проект, в России таких — единицы. И проектирование, и строительство подобной школы — серьёзная задача. За прошедшие несколько лет с момента старта проекта изменились правила проектирования школ, поэтому техническое задание существенно доработали, по рекомендации губернатора оптимизированы параметры. Сейчас концессионер корректирует действующий проект, на госэкспертизу он будет передан в июне. Компания серьёзно подошла к организации работ. В свою очередь, правительство края будет помогать. Проект знаковый не только для Хабаровского края, но и всего Дальнего Востока», — отметил первый заместитель председателя Правительства Хабаровского края Сергей Абрамов.
Без серьёзной нагрузки на бюджет.
Формат концессии позволит региону без серьёзной одномоментной нагрузки на бюджет создать современный крупный образовательный комплекс за счёт привлечения частных инвестиций. Концессионер по условиям соглашения отвечает за привлечение внебюджетного финансирования, проектирование, строительство объекта, а после его ввода обеспечит техническую эксплуатацию здания вплоть до 2038 г. При этом школа будет являться государственным учреждением. Обучение в соответствии с российским законодательством будет осуществляться на бесплатной основе по государственным образовательным программам.
В Хабаровске началось строительство школы в микрорайоне «Ореховая сопка». Фото: Предоставлено пресс-службой «Группы ВИС».
«После обсуждения на градостроительном совете под председательством губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина доработана и утверждена архитектурная концепция здания. Оно органично впишется в окружающую застройку. С учётом предыстории концессионного проекта и затянувшегося старта строительства так необходимого городу объекта принято решение о начале работ по разработке котлована и подготовке к устройству фундамента с использованием имеющихся наработок предыдущего концессионера, что далее позволит сократить сроки работ», — рассказал Александр Козаренко.
Заместитель председателя правительства края по вопросам строительства Алексей Колеватых подчеркнул необходимость контроля за качеством работ: «Важно сейчас завершить проектирование, получить график и начать выполнение основных работ. Для контроля за ходом строительства будет привлечена одна из двух структур, подведомственных Минстрою России, — Росстройконтроль или Роскапстрой. Таким образом, будет обеспечено качество и соответствие возводимого объекта проектной документации. Минстрой края и комитет государственного строительного надзора также будут контролировать реализацию проекта».
К сегодняшнему дню завершено обустройство и планировка площадки, устройство подъездных путей, размещён штаб строительства. Уже мобилизована техника и персонал, количество которых будет постепенно увеличиваться в соответствии с открывающимися фронтами работ. Группа «ВИС» для создания школы привлечёт банковское финансирование и вложит собственные средства, а также обеспечит управление проектом на всём его жизненном цикле. Сроки строительства и окончательная стоимость капитальных затрат будут уточнены после получения заключения госэкспертизы, которое ожидается в сентябре 2026 г.
