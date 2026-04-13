ОП: незаконные операции с криптовалютой должна расследовать ФСБ

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Расследованием незаконных операций в сфере цифровой валюты должна заниматься ФСБ, так как большая часть криптообменников будет действовать нелегально. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Уголовная ответственность за незаконные операции с криптовалютой — это неотъемлемый элемент запуска в правовом поле регулирования этой сферы. Считаю, что оперативным сопровождением выявления данных преступлений необходимо наделить органы ФСБ России. Большая часть действующих сейчас криптообменников не будет легализовываться, они будут надеяться на подпольное существование», — сказал Машаров.
Он подчеркнул, что если не будет ответственности, а также реальных случаев привлечения к ней, то криптообменники продолжат работать в сером поле, обслуживая интересы организованных преступных сообществ дистанционных мошенников и лиц, желающих легализовать свои средства, полученные преступным путем, в том числе через хищение бюджетных средств.
«Сейчас криптообменники, ожидая новое регулирование, внимательно следят за ситуацией, при этом допускают, что некоторые из них допустят технические дефолты под предлогом возможного регулирования и скроются с деньгами», — сказал Машаров.
Он также отметил, что экосистемой, которая включала бы и криптобиржу, и брокера, и криптообменник могла бы стать инфраструктура Московской биржи.