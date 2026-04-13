Хабаровский край вышел на рекордные показатели по вводу жилья

В 2025 году в России построено рекордное количество индивидуального жилья — 63,5 млн кв. м. Об этом и о других итогах развития стройотрасли на совместном заседании коллегии Министерства строительства и ЖКХ РФ и комиссии Государственного Совета РФ по направлению реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» рассказал Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. В Хабаровском крае в 2025-м построено 227 тыс. кв. м индивидуального жилья, а общие показатели ввода, с учетом многоквартирных домов, тоже достигли рекордных значений — 558 тыс. кв. м, сообщили в министерстве строительства Хабаровского края.
«Импульсом активного строительства стала реализация на территории края программы “Доступное арендное жилье в ДФО”. В регионе АО “ДОМ.РФ” будет построено 2388 арендных квартир. 437 квартир уже переданы в эксплуатацию: 84 — в Комсомольске-на-Амуре в жилом комплексе “Интернациональный”, 240 — в Хабаровске в ЖК “Начало” и 113 — в ЖК “Северный парк”. До конца 2026 года будут заселены еще 1350 квартир. В 2027 году запланировано заселение 311 квартир», — рассказали в Минстрое края.
Реализация льготных ипотечных программ и, в первую очередь, «Дальневосточной и арктической ипотеки» также дала толчок развитию жилищного строительства в регионе. Хабаровский край находится на третьем месте среди субъектов ДФО по количеству оформленных кредитов. В 2025 году доля ДВ-ипотеки составила 82% от общего количества кредитов по программам с господдержкой. За 3 месяца 2026 года в крае подано 3,95 тыс. заявок на оформление льготного кредита, заключено 1,3 тыс. кредитных договоров на общую сумму 8,1 млрд рублей.
Продолжается работа по обновлению жилищного фонда. В рамках нового нацпроекта до 2030 года во всей России новое жилье получат 333 тыс. граждан из 5,9 млн кв. м непригодного жилья. На первый этап программы переселения Хабаровскому краю было выделено 5,12 млрд рублей. В настоящий момент заключено 536 муниципальных контрактов на приобретение 1 108 квартир в строящихся домах на общую сумму почти 9 млрд рублей. Новое жилье строится в Хабаровске, в Комсомольске-на-Амуре и в Бикине. Дома для переселенцев будут сданы в эксплуатацию уже в третьем квартале 2026 года. К концу года более 3 тыс. жителей региона смогут переехать в новые комфортные квартиры.
«За первый год реализации нацпроекта “Инфраструктура для жизни” нам удалось достичь рекордных показателей в строительстве жилья, но главная оценка нашей работы — это комфорт людей, над которым мы работаем комплексно: синхронизировали строительство жилья с программами благоустройства и капитального ремонта, чтобы позитивные перемены почувствовал каждый житель нашего края. В этом году при поддержке Владимира Путина мы продолжим работу в усиленном режиме: введем ещё более полумиллиона квадратных метров жилья, переселим более трех тысяч жителей из аварийного жилищного фонда и благоустроим более 50 общественных пространств», — сказал зампред правительства Хабаровского края по вопросам строительства Алексей Колеватых.
