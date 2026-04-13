Хабаровский край вышел на рекордные показатели по вводу жилья

Продолжается работа по обновлению жилищного фонда. В рамках нового нацпроекта до 2030 года во всей России новое жилье получат 333 тыс. граждан из 5,9 млн кв. м непригодного жилья. На первый этап программы переселения Хабаровскому краю было выделено 5,12 млрд рублей. В настоящий момент заключено 536 муниципальных контрактов на приобретение 1 108 квартир в строящихся домах на общую сумму почти 9 млрд рублей. Новое жилье строится в Хабаровске, в Комсомольске-на-Амуре и в Бикине. Дома для переселенцев будут сданы в эксплуатацию уже в третьем квартале 2026 года. К концу года более 3 тыс. жителей региона смогут переехать в новые комфортные квартиры.