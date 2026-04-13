Россиянам рассказали, кому повысят пенсию в мае

В мае для россиян не предусмотрена индексация пенсий, однако несколько категорий граждан могут рассчитывать на прибавки. Об этом рассказала РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.
По ее словам, четыре раза в год индексируется пенсия у бывших членов летных экипажей авиации и работников угольной промышленности. Как раз в мае у них предусмотрено второе в 2026-м повышение.
Кроме того, ко Дню победы будет выплачено по 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Почти столько же, но только на регулярной основе, прибавят пенсионерам, которым в апреле 2026 года исполнилось 80 лет либо была присвоена группа инвалидности.
«В 2026 году фиксированная выплата составляет 9584,69 рубля без учета районного коэффициента», — уточнила Финогенова.
Как писал сайт KP.RU, социальная пенсия выросла до 16,5 тысячи рублей с 1 апреля. Рост составил 6,8%.
С 1 апреля Социальный фонд повысил пенсию инвалидам с детства первой группы на 1,6 тысячи рублей — до 25,4 тысячи рублей. Также увеличили выплату по уходу для людей старше 80 лет и инвалидов первой группы — до 1,5 тысячи рублей. Соцфонд автоматически увеличивает надбавку по уходу при индексации, не требуя действий от пенсионеров или ухаживающих.