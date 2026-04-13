Россиянам рассказали, кому повысят пенсию в мае

С 1 апреля Социальный фонд повысил пенсию инвалидам с детства первой группы на 1,6 тысячи рублей — до 25,4 тысячи рублей. Также увеличили выплату по уходу для людей старше 80 лет и инвалидов первой группы — до 1,5 тысячи рублей. Соцфонд автоматически увеличивает надбавку по уходу при индексации, не требуя действий от пенсионеров или ухаживающих.