Троих фермеров оштрафовали за бесконтрольное применение пестицидов в Приангарье

IrkutskMedia, 13 апреля. Специалисты Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия привлекли к административной ответственности троих фермеров за бесконтрольное применение пестицидов и агрохимикатов на территории Приангарья. Нарушения были выявлены 7 апреля. Всем фермерам были назначены штрафы.
В пресс-службе ведомства сообщили, что при рассмотрении материалов дел, поступивших из районных прокуратур, государственный инспектор Россельхознадзора установил, что фермеры из Балаганского района, выращивающие сельскохозяйственную продукцию вблизи села Коновалово и деревни Метляева, и фермер из села Никольск Иркутского района использовали 256 литров пестицидов 2 и 3 классов опасности для человека, 1 и 3 классов опасности для пчел и 1,5 тонн агрохимикатов. При этом сведения во ФГИС «Сатурн» о планируемых применениях пестицидов, о датах и местах использования, нормах расхода не отобразили.
Ранее агентство сообщало, что в Боханском районе Управление Россельхознадзора выявило нарушения в применении пестицидов и агрохимикатов ООО «Труд» на земельных участках сельскохозяйственного назначения. Проверка показала несоблюдение установленных регламентов.