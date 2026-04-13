Троих фермеров оштрафовали за бесконтрольное применение пестицидов в Приангарье

В пресс-службе ведомства сообщили, что при рассмотрении материалов дел, поступивших из районных прокуратур, государственный инспектор Россельхознадзора установил, что фермеры из Балаганского района, выращивающие сельскохозяйственную продукцию вблизи села Коновалово и деревни Метляева, и фермер из села Никольск Иркутского района использовали 256 литров пестицидов 2 и 3 классов опасности для человека, 1 и 3 классов опасности для пчел и 1,5 тонн агрохимикатов. При этом сведения во ФГИС «Сатурн» о планируемых применениях пестицидов, о датах и местах использования, нормах расхода не отобразили.