С мая вводятся новые правила для собственников квартир: что изменится

Эти изменения призваны усилить контроль, повысить прозрачность процессов и обеспечить более справедливое распределение ресурсов, сообщает ИА DEITA.RU.
Основные нововведения включают в себя ужесточение контроля за показаниями счетчиков, введение новых правил перерасчетов, изменение статуса старых приборов учета, а также закрепление новых сроков оплаты.
С 1 мая в России усиливается контроль за своевременной подачей данных приборов учета. В случае, если собственник не передает показания более трех месяцев подряд, управляющая компания получает право применять более строгие алгоритмы начислений, основанные на нормативных показателях с введением повышающих коэффициентов.
Данная мера предназначена снизить количество ошибок и злоупотреблений, а также повысить точность расчетов. В рамках обновления правил перерасчетов вводится механизм более точного учета расхождений между общедомовым счетчиком и суммой индивидуальных показаний.
В результате, в платежных документах могут появиться суммы перерасчетов, отражающие актуальные данные, что особенно актуально для домов с современными системами учета. Особое внимание уделяется процедуре признания устаревших приборов учета недействительными.
В рамках комплексной программы цифровизации большое количество многоквартирных домов переходит на интеллектуальные системы учета, в связи с чем старые механические и индукционные счетчики в этих домах постепенно исключаются из расчетных схем.
В случае включения дома в программу цифровизации, устаревшие приборы уже не будут основанием для определения объемов потребленных коммунальных ресурсов и начислений. Также с 1 мая закрепляется единый срок оплаты коммунальных платежей — до 15 числа месяца, следующего за расчетным.
Несмотря на то, что норма зафиксирована с марта этого года, большинство управляющих компаний и банков уже завершили переход на обновленную систему биллинга, что способствует более четкому соблюдению сроков и минимизации просрочек.
Дополнительно обращают внимание на изменения, касающиеся индивидуального жилищного строительства и «дачной амнистии». Теперь для осуществления регистрации и иных правовых действий необходимо предварительно присвоить официальные адреса объектам недвижимости, что является обязательным условием для успешного оформления недвижимости в текущем году.
Кроме этого, в мае внедряется усовершенствованный механизм получения перерасчетов за услуги, предоставляемые в периоды сбоев или перебоев в подаче воды и электроэнергии. Для оформления перерасчета достаточно будет оформить акт в присутствии двух соседей, если представители УК не явились на выездной замер. Этот порядок призван упростить процедуру и сделать ее более доступной для населения, исключая излишнюю бюрократическую нагрузку.