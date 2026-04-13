РИА Новости опубликовало рейтинг городов РФ с самым высоким качеством жизни

В топ-5 городов с самым высоким уровнем качества жизни вошли Москва, Грозный, Сочи, Санкт-Петербург и Владикавказ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование заместителя научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова.
Отмечается, что этот рейтинг был составлен на основании мониторинга качества жизни по уровню материального благополучия, доступности жилья, качеству медобслуживания, состоянию экологической среды, возможности для самореализации и ряду других параметров.
За первой пятеркой в топе следуют Калининград, Екатеринбург, Новороссийск, Калуга и Вологда.
При этом доступность жилья выше всего оценивают жители Оренбурга, Хабаровска и Мурманска. К городам с самой благоприятной экологической обстановкой относятся Грозный, Владикавказ и Новороссийск. Наиболее высокую самооценку материального благополучия демонстрируют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
В исследовании также упоминаются города, где требуются усилия по повышению качества жизни. Среди них Архангельск, Барнаул, Волгоград, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Чита, Якутск и другие.