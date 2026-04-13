S7 оштрафовали на 45 тыс. рублей за овербукинг

Авиакомпания отказала 13 пассажирам в перевозке, сообщили в Западно-Сибирской прокуратуре.

НОВОСИБИРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Авиакомпанию S7 Airlines («Сибирь») оштрафовали на 45 тыс. рублей за овербукинг — она отказала 13 пассажирам в перевозке. Об этом сообщили в Telegram-канале Западно-Сибирской прокуратуры.

«Установлено, что в июле, октябре и ноябре 2025 года 13 пассажирам, следовавшим из города Новосибирска в города Екатеринбург, Тюмень, Улан-Удэ и Красноярск, неправомерно в одностороннем порядке отказано в реализации воздушной перевозки по причине превышения количества зарегистрированных на рейс пассажиров над количеством доступных мест на борту воздушного судна вследствие регистрации на рейсы трансферных пассажиров иного стыковочного рейса», — говорится в сообщении.

Авиакомпанию привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей.