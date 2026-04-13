Красноярская ТЭЦ-3 увеличила выработку после запуска нового энергоблока

Второй энергоблок мощностью 185 МВт был введен в эксплуатацию на Красноярской ТЭЦ-3 в конце 2025 года. Работы по возведению энергоблока продолжались 4 года, а его запуск стал важным этапом в развитии энергетической инфраструктуры Сибири и одним из ключевых проектов в российской электроэнергетике. В прошлом году это был единственный в России ввод в эксплуатацию энергогенерирующего оборудования, построенного с нуля.