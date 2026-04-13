XIV Международный форум «Антиконтрафакт-2026» состоится в Астане

Форум представляет собой ведущую мировую площадку для обсуждения проблем незаконного оборота промышленной продукции и охраны прав интеллектуальной собственности. Организаторы — Евразийская экономическая комиссия, министерство юстиции Казахстана и международная ассоциация «Антиконтрафакт».
«Вопросы противодействия распространению контрафактной продукции на евразийском пространстве на протяжении многих лет не утраивают своей актуальности. Более того, сегодня они приобретают новое измерение, обусловленное стремительным развитием и внедрением технологий искусственного интеллекта», — сказал министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.
Как отмечает депутат Государственной Думы РФ, президент Международной ассоциации «Антиконтрафакт» Владислав Резник рассказал о значимости предстоящего мероприятия:
«Международный форум “Антиконтрафакт” — это крупнейшая площадка ЕАЭС, на которой диалог органов власти, бизнеса и экспертов о защите рынка переводится в плоскость конкретных решений по созданию новых стандартов и честной конкуренции для всего Евразийского союза», — отметил Резник.
Программа форума «Антиконтрафакт-2026» включает пленарное заседание, тематические дискуссии и круглые столы по ключевым аспектам борьбы с контрафактом. Основным фокусом дискуссии станет цифровая повестка: внедрение искусственного интеллекта, систем цифровой маркировки и новые подходы к защите интеллектуальной собственности.
Параллельно эксперты обсудят вопросы технического регулирования, MLM-индустрию, защиту нематериальных активов, борьбу с контрафактом в интернет-торговле на пространстве ЕАЭС, формирование доверия к медиа в эпоху ИИ, а также стратегии обеления рынка табака и никотинсодержащей продукции.
«Казахстан нацелен на укрепление национальной системы интеллектуальной собственности, совершенствования законодательства и международное сотрудничество, чтобы обеспечить справедливую защиту прав правообладателей и поддержать развитие цифровых технологий», — сказал министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев.
Отдельное внимание в этом году уделяется VIII Молодёжному форуму «Антиконтрафакт-М», который станет одним из ключевых событий в рамках старта молодёжного движения ассоциации «Антиконтрафакт». Ежегодно завоёвывая всё большее доверие и уважение профессионального сообщества, форум вновь соберёт студентов и молодых экспертов для формирования новой потребительской культуры у молодого поколения.
В 2026 году в мероприятии примут участие пять национальных команд из России, что подчеркнёт масштаб и единство молодёжной повестки в сфере борьбы с контрафактом.
