НБКИ: количество выданных потребкредитов в I квартале выросло на 27,1%

«Несмотря на некоторый рост в начале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выдача потребительских кредитов, в целом, продолжает оставаться на довольно низком уровне. Напомним, что в I квартале 2026 года было выдано почти в 1,7 раза меньше потребкредитов, чем в I квартале 2024 года. Сокращение выдачи в последнее время было связано как с охлаждением спроса на кредиты, так и с ухудшением качества входящего потока заявителей», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.