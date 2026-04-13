НБКИ: количество выданных потребкредитов в I квартале выросло на 27,1%

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Количество выданных потребительских кредитов в первом квартале 2026 года увеличилось на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составило 4,76 млн (в 2025 году — 3,75 млн). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.
По данным НБКИ, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года число потребкредитов, напротив, сократилось на 41% (в 2024 году — 8,07 млн).
При этом в марте 2026 года число выданных потребкредитов составило 1,77 млн, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 18,3% (в феврале — 1,5 млн), а по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — на 43,1% (в 2025 году — 1,24 млн). В то же время по сравнению с мартом 2024 года этот показатель, напротив, сократился на 39,2% (в 2024 году — 2,92 млн).
Среди регионов РФ наибольшее количество выданных потребкредитов в марте 2026 года было отмечено в Москве (107,9 тыс.), Московской области (102,6 тыс.), Краснодарском крае (76,7 тыс.), а также в Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (62,9 тыс.) и Свердловской (59,9 тыс.) областях.
Среди 30 регионов-лидеров наиболее серьезная динамика увеличения числа выданных потребкредитов в марте 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Воронежской (+23,4%), Саратовской (+21,9%) областях, Республике Татарстан (+21,9%), а также в Нижегородской области (+21,8%) и Пермском крае (+21,3%). В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель за месяц увеличился на 19,9% и 17,2% соответственно.
«Несмотря на некоторый рост в начале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выдача потребительских кредитов, в целом, продолжает оставаться на довольно низком уровне. Напомним, что в I квартале 2026 года было выдано почти в 1,7 раза меньше потребкредитов, чем в I квартале 2024 года. Сокращение выдачи в последнее время было связано как с охлаждением спроса на кредиты, так и с ухудшением качества входящего потока заявителей», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.