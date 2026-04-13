Цена на золото снизилась после слов Трампа о блокаде Ормузского пролива

Стоимость золота снизилась до 4690,1 доллара за тройскую унцию на фоне решения США начать блокаду Ормузского пролива.

Источник: Аргументы и факты

Стоимость золота на торгах снизилась почти на 2 процента на фоне заявления президента США Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива, следует из данных биржи Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи).

По состоянию на 01:10 мск цена на июньский фьючерс уменьшилась на 1,94 процента и составила 4690,1 доллара за тройскую унцию. Майские фьючерсы на серебро потеряли в цене 3,57 процента, опустившись до 73,748 доллара за унцию.

Напомним, 12 апреля Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива Соединёнными Штатами. Он отметил, что Военно-морские силы США начнут немедленно останавливать все суда, пытающиеся пройти этим маршрутом.

Британия и Австралия заявили, что не будут участвовать в блокаде Ормузского пролива. При этом Соединённое Королевство собирается отправить в указанный район свои минные тральщики.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что Корпус стражей исламской революции Ирана сохранил большинство малых военных катеров, которыми патрулирует Ормузский пролив. По данным издания, в целости сейчас остаются 60 процентов таких судов.

