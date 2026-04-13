Формируется план развития Донецкой Республики до 2042 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На установочном совещании по вопросам разработки Стратегии социально-экономического развития до 2042 года и Программы стратегического развития с участием команды Правительства, глав муниципалитетов, экспертов Академии городских технологий «Среда» поддержали базовый принцип совместной работы — соучаствующее проектирование с вовлечением жителей, бизнеса и власти.
Итогом станут конкретные проекты в каждом муниципалитете, в каждой отрасли: стратегические, то есть влияющие на весь регион, отраслевые/муниципальные и инвестиционные. Все они будут направлены на повышение уровня жизни людей. Упор сделан на три блока: экономика, социальная сфера, инфраструктура.
Координировать работу назначил Министерство экономического развития ДНР. Среди задач — организация взаимодействия между министерствами и муниципалитетами, мониторинг хода работ и предоставление докладов о результатах. Лично буду контролировать этот процесс.
Об этом сообщил ТГ-канал Дениса Пушилина.
