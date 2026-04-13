Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Формируется план развития Донецкой Республики до 2042 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На установочном совещании по вопросам разработки Стратегии социально-экономического развития до 2042 года и Программы стратегического развития с участием команды Правительства, глав муниципалитетов, экспертов Академии городских технологий «Среда» поддержали базовый принцип совместной работы — соучаствующее проектирование с вовлечением жителей, бизнеса и власти.

Источник: НИА Красноярск

Итогом станут конкретные проекты в каждом муниципалитете, в каждой отрасли: стратегические, то есть влияющие на весь регион, отраслевые/муниципальные и инвестиционные. Все они будут направлены на повышение уровня жизни людей. Упор сделан на три блока: экономика, социальная сфера, инфраструктура.

Координировать работу назначил Министерство экономического развития ДНР. Среди задач — организация взаимодействия между министерствами и муниципалитетами, мониторинг хода работ и предоставление докладов о результатах. Лично буду контролировать этот процесс.

Об этом сообщил ТГ-канал Дениса Пушилина.

16+

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше