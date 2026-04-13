Вице-премьер Госсовета КНР: Китай разработает план по расширению импорта

Пекин не стремится к намеренному созданию профицита торгового баланса, подчеркнул Хэ Лифэн.

ХАЙКОУ /Китай/, 13 апреля. /ТАСС/. Китай не стремится к намеренному созданию профицита торгового баланса и намерен в ближайшее время разработать специальный политический план по расширению импорта. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн на церемонии открытия 6-й Китайской международной выставки потребительских товаров (CICPE) на Хайнане.

«Мы никогда не стремимся намеренно к положительному сальдо торгового баланса. Мы готовы с еще большей силой расширять импорт и разработаем для этого специальный политический план», — подчеркнул он в своем выступлении. Хэ Лифэн также напомнил, что по итогам 2025 года объем импорта Китая достиг 18,5 трлн юаней, что позволило государству 17-й год подряд занимать второе место в мире по этому показателю.

По словам вице-премьера, правительство также планирует реализовать целевую программу повышения доходов городских и сельских жителей для фундаментального укрепления покупательной способности населения и стимулирования внутреннего потребления.

