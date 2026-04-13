Вице-премьер Госсовета КНР: Китай разработает план по расширению импорта

«Мы никогда не стремимся намеренно к положительному сальдо торгового баланса. Мы готовы с еще большей силой расширять импорт и разработаем для этого специальный политический план», — подчеркнул он в своем выступлении. Хэ Лифэн также напомнил, что по итогам 2025 года объем импорта Китая достиг 18,5 трлн юаней, что позволило государству 17-й год подряд занимать второе место в мире по этому показателю.