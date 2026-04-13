В России разрешили рыболовным компаниям добычу глубоководных миксин

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Власти РФ включили глубоководных животных миксин в перечень водных биоресурсов, разрешенных для промышленного рыболовства. Соответствующие изменения внесены распоряжением правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.
«Перечень после позиции, касающейся малого морского дракончика, дополнить позицией следующего содержания: миксины, виды рода Myxine», — говорится в документе.
Миксины — прозванные рыбами-ведьмами родственники миног, представляющие собой бесчелюстных хордовых существ, которые похожи по облику на угрей, но при этом не обладают челюстями, позвоночником и сложно устроенными глазами.
Как отмечается в пояснительной записке, сейчас российские рыболовные компании заинтересованы в промысле миксин в юго-западной Атлантике, но Росрыболовство было вынуждено отказывать им в выдаче разрешений на вылов этого биоресурса из-за его отсутствия в перечне разрешенных к промышленному рыболовству в РФ и открытом море. При этом во многих районах Мирового океана миксины являются одной из доминирующих групп донных существ по численности и биомассе, говорится в документе.