В Омске собираются снести жилые дома у метромоста

Как следует из документа, предполагается снести ряд частных жилых домов вблизи метромоста на указанных улицах, чтобы возвести на этом месте новые здания. Предполагается, что на участке площадью 5,41 га появится 13 тысяч квадратных метров жилья, а также школа и детский сад.
Здесь также должны появиться объекты образования: школа с вместимостью 95 мест на тысячу жителей и детский сад с вместимостью 50 мест на тысячу жителей.
В список под снос попал 21 дом по адресам:
— ул. 3-я Островская, д. 144, 146, 150, 158, 160, 160а, 162, 162а, 162б;
— ул. 4-я Островская, д. 8, 15, 17, 17а, 18, 22, 24, 26, 28, 28а.
В документе также уточняется, что дома не признаны аварийными. Чтобы их снести, застройщику необходимо договориться с собственниками о компенсации.
На реализацию задумки отводится 15 лет.
Ранее «СуперОмск» рассказывал, как распознать признаки возможного КРТ при выборе частного дома в Омске.