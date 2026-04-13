Росрыболовство рассчитывает открыть промысел осетровых в Азовском море

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Промысел осетровых в Азовском море может быть открыт в 2027 году. Сейчас идет обсуждение вопросов по организации лова, чтобы не допустить браконьерства, заявил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков по итогам расширенного заседания коллегии ведомства.
«Мы видим, что открывать этот промысел надо. Сейчас определяемся окончательно с подходом, как организовать промысел осетровых в Азовском море. Здесь есть некоторые развилки. Чтобы не допустить браконьерства, есть идея использовать монопольно только государственную компанию, но также обсуждаем, что быть и какие-то частные компании допущены к промыслу. То, что мы будем открывать промысел — это 100%. Будем надеяться, что в 2027 году, но загадывать не будем, может и позже», — сказал Шестаков.
Он отметил, что пока обсуждаются организационные вопросы открытия промысла осетровых в Азовском море. «Надо внимательно подойти к этому вопросу», — подчеркнул глава Росрыболовства.
В декабре 2025 года Росрыболовство сообщало, что запасы осетровых в Азовском море за 10 лет увеличились до 3 тыс. тонн практически с нуля.