Первые 170 МВт: новая ТЭЦ меняет юг Казахстана

Здесь заработала современная газовая теплоэлектроцентраль, которая уже выдает первые 170 мегаватт мощности в энергосистему страны, передает DKNews.kz.
И это только начало — проект обещает стать одним из ключевых для юга Казахстана.
Пока станция работает в режиме пусконаладки, но уже сейчас две газотурбинные установки функционируют круглосуточно. Это значит, что регион получает стабильную дополнительную генерацию электроэнергии — особенно важную в условиях растущего потребления.
Почему это важно.
Южные регионы Казахстана традиционно испытывают дефицит электроэнергии. Потребление растет быстрее, чем вводятся новые мощности, а зависимость от перетоков из других зон остается высокой. Запуск Кызылординской ПГУ — это шаг к энергетической независимости региона.
Проект реализуется за счет частных инвестиций турецкой компании Aksa Energy. Такой формат — редкий, но показательный пример того, как иностранный бизнес заходит в инфраструктурные проекты Казахстана не только с деньгами, но и с технологиями.
Что это за станция.
Речь идет о парогазовой установке (ПГУ) мощностью 240 МВт. Это один из самых эффективных типов генерации на сегодня: сначала работают газовые турбины, а затем тепло от их работы используется для производства дополнительной энергии в паровой турбине. В итоге — меньше топлива, больше энергии.
Помимо электричества станция будет вырабатывать и тепло — до 277 Гкал в час. Это особенно важно для города: ТЭЦ сможет обеспечить стабильное теплоснабжение в отопительный сезон.
Что дальше.
Сейчас ключевой этап — завершение пусконаладочных работ. В ближайшее время на станции запустят паровую турбину. После этого объект выйдет на полную проектную мощность — 240 МВт.
Фактически это означает, что регион получит не просто дополнительный источник энергии, а полноценный энергетический узел, способный закрыть значительную часть потребностей.
Большая энергетическая гонка.
Кызылординская ТЭЦ — лишь часть масштабной программы модернизации энергетики Казахстана. В 2026 году в стране планируется ввести рекордные 2,64 гигаватта новых мощностей.
В этот список входят:
четыре парогазовые установки, две ветровые электростанции, четыре солнечные станции, а также расширение уже действующих объектов.
Ожидается, что все новые проекты вместе будут давать около 16 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год.
Когда исчезнет дефицит.
По планам Министерства энергетики, уже к концу первого квартала 2027 года Казахстан полностью закроет дефицит электроэнергии. А к 2029 году страна может выйти на устойчивый профицит.
Это означает не только стабильность внутри страны, но и потенциальную возможность экспорта электроэнергии.
Запуск ТЭЦ в Кызылорде — это не просто очередной инфраструктурный проект. Это сигнал о том, что энергетическая система Казахстана постепенно выходит на новый уровень.
Первые 170 мегаватт — лишь цифра. Но за ней — тепло в домах, свет в городах и уверенность в том, что завтра энергии хватит всем.