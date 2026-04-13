Новые дорожные работы начинаются на Русской во Владивостоке: в ЦОДД передумали

ВЛАДИВОСТОК, 13 апреля, ФедералПресс. Дорожники начали проведение работ по восстановлению остановочного кармана на улице Русской в районе аллеи Дениса Давыдова. Его убрали в прошлом году, когда вели реконструкцию перекрестка с проспектом 100-летия Владивостока.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Карман, в который заезжали автобусы у остановки на Русской, убрали в ноябре 2025 года. Однако местные жители стали жаловаться, что реконструкция оказалась бессмысленной: «зеленый коридор», на который рассчитывали в ЦОДД, не работал. Как пишет Vladivostok1, автобусы собирались на правой полосе, перекрывая движение для машин, из-за этого быстро собирались пробки, иногда происходили ДТП.

Изначально специалисты администрации не планировали обустраивать «карман» для автобусов. По ГОСТу это не является обязательным элементом. Однако, судя по всему, анализ трафика показал, что островок все же разгрузит движение.