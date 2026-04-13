Новые дорожные работы начинаются на Русской во Владивостоке: в ЦОДД передумали

Карман, в который заезжали автобусы у остановки на Русской, убрали в ноябре 2025 года. Однако местные жители стали жаловаться, что реконструкция оказалась бессмысленной: «зеленый коридор», на который рассчитывали в ЦОДД, не работал. Как пишет Vladivostok1, автобусы собирались на правой полосе, перекрывая движение для машин, из-за этого быстро собирались пробки, иногда происходили ДТП.