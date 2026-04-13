Прокуратура добилась выплаты 20 млн долгов по зарплате в компании Новосибирска

В Новосибирской области сотрудники строительной компании «СМК54» получили заработанные деньги, которых ждали с февраля. Общая сумма задолженности, накопившейся за два месяца, превысила 20 миллионов рублей, а пострадавшими оказались 297 человек.
Ситуацию вскрыла прокуратура Октябрьского района, проводя проверку соблюдения трудовых прав в обществе с ограниченной ответственностью. Выяснилось, что руководство организации не выплачивало зарплату своим работникам на протяжении февраля и марта 2026 года.
Прокуратура внесла представление генеральному директору компании с требованием устранить нарушения, а также инициировала административное производство по статье о невыплате заработной платы в установленный срок.
После получения предписаний строительная организация полностью погасила долг в 20,6 миллиона рублей. Все 297 обманутых работников наконец получили причитающиеся им средства. Дополнительно генеральному директору объявили предостережение о недопустимости подобных нарушений в будущем.