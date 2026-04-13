Кого не получится выселить из собственной квартиры

Однако законодательство предусматривает определённые ограничения, особенно в отношении отдельных категорий граждан, права которых практически недопустимо нарушать или отменять, сообщает ИА DEITA.RU.
Об этом в беседе с агентством «Прайм» предупредила доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин Российской экономической университеты им. Г. В. Плеханова Татьяна Лахтина.
В соответствии с положениями Гражданского кодекса, статья 209 действительно закрепляет за владельцем имущественных прав — право владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Однако эти права не являются абсолютными и не должны противоречить правам и интересам других лиц.
Процедура выселения представляет собой фактическое лишение человека жилища и допускается исключительно при условиях, предусмотренных законом. Для этого необходимо судебное решение, и согласие выселяемого лица часто требуется, а без него выселение осуществляется только через суд.
При этом существуют ситуации, при которых выселение становится практически невозможным. Например, право пользования квартирой может сохраняться за бывшим членом семьи при наличии соответствующего соглашения между собственником и этим человеком или на основании судебного решения.
К членам семьи собственника относятся его супруг, дети и родители, которые проживают совместно с ним. В числе родственников могут также оказаться другие близкие и даже нетрудоспособные иждивенцы, при условии, что они были вселены в квартиру в качестве членов семьи самим владельцем.
Важно отметить, что прекращение семейных отношений между собственником и несовершеннолетними детьми не влияет на их право пользования жилплощадью. Суд может обязать владельца обеспечить жильем бывшего супруга или иных членов семьи, находящихся на его иждивении, в случае выполнения ими обязательств, например, уплаты алиментов.
Особо следует выделить категорию лиц, обладающих правом пожизненного проживания в квартире вне зависимости от смены собственника. Среди них — лица, для которых установлено право пожизненного пользования посредством завещательного отказа или договора пожизненного содержания с иждивением.
Такие права сохраняются даже при переходе квартиры к новому владельцу. Аналогичные положения действуют для бывших членов семьи, участников программы приватизации или участников жилищных кооперативов, при условии равных прав на пользование жилым помещением.