Генсек ШОС заявил, что члены организации расширяют использование нацвалют

Государства Шанхайской организации сотрудничества также развивают торгово-инвестиционное взаимодействие, сообщил Нурлан Ермекбаев.

ХАЙКОУ /Китай/, 13 апреля. /ТАСС/. Государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) активно наращивают долю национальных валют во взаимных расчетах, а также развивают торгово-инвестиционное взаимодействие. Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев на церемонии открытия 6-й Китайской международной выставки потребительских товаров (CICPE) на Хайнане.

«В организации активно продвигается кооперация в востребованных сферах, таких как электронная коммерция, расширяется доля национальных валют во взаиморасчетах и углубляется инвестиционное сотрудничество», — подчеркнул он в своем выступлении. Генсек ШОС также обратил внимание на экономические перспективы, связанные с полноценным запуском на Хайнане режима порта свободной торговли в декабре 2025 года. По его словам, упрощение административных процедур, либерализация торговли и создание благоприятных условий для бизнеса открывают для стран объединения «дополнительные возможности для расширения международной рыночной кооперации, включая локализацию различных проектов в Китае».

Ермекбаев напомнил, что в настоящее время «семья ШОС» объединяет 27 стран, включая государства-члены, наблюдателей и партнеров по диалогу. Это крупнейшее региональное объединение, для которого экономическое сотрудничество выступает одним из ключевых направлений.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
