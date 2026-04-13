Налоговые взносы в фонды Омской области увеличились на миллиард рублей

Управление Федеральной налоговой службы Омской области сообщило в понедельник, 13 апреля 2026 года, что в первом квартале 2026 года омичи перечислили во внебюджетные фонды 27,4 млрд рублей страховых взносов. Это на 3,9% (или на 1 млрд рублей) больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По видам страхования структура поступлений выглядит следующим образом:
— обязательное пенсионное страхование: 19,9 млрд рублей (+3,2%, или +620 млн рублей к прошлому году).
— обязательное медицинское страхование: 5,1 млрд рублей (+3,9%, или +189 млн рублей).
— обязательное социальное страхование (временная нетрудоспособность и материнство): 2,4 млрд рублей (+9,8%, или +211 млн рублей).
Напомним, что физлица обеспечили динамику роста доходов бюджета в Омской области. Как ранее сообщал «СуперОмск», объем налоговых и неналоговых доходов составил 24,9 млрд рублей.