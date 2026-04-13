Налоговые взносы в фонды Омской области увеличились на миллиард рублей

Управление Федеральной налоговой службы Омской области сообщило в понедельник, 13 апреля 2026 года, что в первом квартале 2026 года омичи перечислили во внебюджетные фонды 27,4 млрд рублей страховых взносов. Это на 3,9% (или на 1 млрд рублей) больше, чем за аналогичный период прошлого года.