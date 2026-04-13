Прокурор предостерег чиновников из-за срыва сроков ремонта моста в Новосибирске

Прокурор города проинспектировал ход ремонта моста через реку Тула в Кировском районе и остался недоволен темпами работ. Вместе с первым заместителем мэра, начальником департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, директором МКУ «Гормост» и руководством подрядной организации надзорное ведомство оценило, как выполняется муниципальный контракт, заключённый в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Выяснилось, что договор на ремонт подписали ещё в декабре 2024 года, а завершить работы обязались к ноябрю 2026-го. Однако на сегодняшний день строительная готовность объекта составляет только 43 процента. Такой низкий темп, по мнению прокуратуры, создаёт реальные предпосылки для срыва реализации национального проекта.
В связи с выявленными нарушениями прокурор города объявил официальное предостережение начальнику департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска о недопустимости нарушения сроков ремонта. Аналогичные предостережения получили директор МКУ «Гормост» и руководитель подрядной организации. Прокурор Кировского района также присоединился к этим мерам.
Завершение работ на мосту через Тулу теперь находится на постоянном контроле городской прокуратуры.