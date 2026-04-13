Теперь спят спокойно: омские предприятия в этом году заплатили 27,4 млрд рублей

В УФНС России по Омской области дали разрез динамики поступления средств от омских налогоплательщиков. Так, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование поступило на 620 миллионов рублей больше, чем в первый квартал 2025 года. Значительное увеличение отмечено налоговиками и по страховым взносам на обязательное медицинское страхование — предприятия региона заплатили на 189 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период 2025 года. Также рост поступлений на 211 миллионов рублей (в сравнении с январем—мартом 2025 года) отмечен по обязательным платежам социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.