Теперь спят спокойно: омские предприятия в этом году заплатили 27,4 млрд рублей

Омские налоговики с гордостью сообщают о перевыполнении прошлогоднего показателя по собранным с омских предприятий денежным средствам.

Источник: Комсомольская правда

За первый квартал 2026 года поступления страховых взносов во внебюджетные фонды от налогоплательщиков Омской области составили 27,4 млрд рублей. В омской налоговой службе особо подчеркнули, что собранная сумма оказалась на 1 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В УФНС России по Омской области дали разрез динамики поступления средств от омских налогоплательщиков. Так, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование поступило на 620 миллионов рублей больше, чем в первый квартал 2025 года. Значительное увеличение отмечено налоговиками и по страховым взносам на обязательное медицинское страхование — предприятия региона заплатили на 189 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период 2025 года. Также рост поступлений на 211 миллионов рублей (в сравнении с январем—мартом 2025 года) отмечен по обязательным платежам социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.