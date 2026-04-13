Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске установили мировой рекорд передачи данных через розетку

Технология работает там, где есть электричество — не нужно тянуть новые кабели.

Источник: Опора России

Команда новосибирской компании «Арти-Электроникс» совершила прорыв в области передачи данных по электрическим сетям. Их технология позволяет передавать сигнал через обычную розетку на расстояние до 600 метров — это в три раза дальше, чем у зарубежных аналогов.

Специальный блок включается в розетку, и данные передаются по электропроводке между зданиями. При тестировании на кабеле СИП 4*16 удалось достичь дальности 550−570 метров «точка-точка», тогда как мировой показатель для такого кабеля — не более 200−250 метров. А в лабораторных условиях, через трансформаторную подстанцию, сигнал удалось передать на 1250 метров.

Главная особенность разработки — полный отказ от иностранных PLC-чипов. Все компоненты созданы в России из отечественных материалов, а собственные методы обработки сигнала обеспечивают высокую надёжность связи.

Технология работает там, где есть электричество — не нужно тянуть новые кабели. Это открывает широкие возможности для систем «умного города»: сбор показаний счётчиков, управление освещением, дорожной инфраструктурой, парковками, системами охраны и ЖКХ.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что НСО лидирует в Сибири по показателям развития инновационных компаний.