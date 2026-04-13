Налоговики усилили контроль ИП: предпринимателей вызывают на пояснения

Под контроль попали в первую очередь предприниматели, которые до 2026 года работали на патентной системе, а затем были вынуждены перейти на упрощенную систему налогообложения или автоУСН. Это связано с изменением условий: использовать патент теперь могут только ИП с доходом до 20 млн рублей в год. Одновременно в ряде регионов вырос расчетный доход для патента, а порог по выручке для уплаты НДС снизился до 20 млн рублей.