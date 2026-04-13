Налоговики усилили контроль ИП: предпринимателей вызывают на пояснения

Налоговые органы начали масштабную кампанию по выявлению нарушений среди малого бизнеса на фоне роста фискальной нагрузки. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на налоговых юристов.
Предприниматели массово получают уведомления о возможных нарушениях и вызовы для дачи пояснений. Основные претензии касаются дробления бизнеса и подмены трудовых отношений самозанятостью.
Под контроль попали в первую очередь предприниматели, которые до 2026 года работали на патентной системе, а затем были вынуждены перейти на упрощенную систему налогообложения или автоУСН. Это связано с изменением условий: использовать патент теперь могут только ИП с доходом до 20 млн рублей в год. Одновременно в ряде регионов вырос расчетный доход для патента, а порог по выручке для уплаты НДС снизился до 20 млн рублей.
По данным Союза бухгалтеров, уведомления поступают предпринимателям по всей стране — от Москвы и Московской области до регионов Поволжья, Урала и юга России. Если раньше проверки носили точечный характер, то теперь речь идет о централизованной кампании федерального уровня.
Основанием для претензий часто становятся формальные признаки: родственные связи между предпринимателями, общая история работы, использование одного бренда или ресурсов. При этом, как отмечают специалисты, система не всегда учитывает фактическую деятельность. Уведомления получают даже те ИП, которые уже закрыты или еще не начали работу.
Контроль ведется с использованием цифровых инструментов: налоговая анализирует данные о выручке, трудовых договорах и связях между лицами без проведения выездных проверок.
По словам юристов, проверки начались еще до завершения налогового периода, что ранее встречалось редко. В ряде случаев предпринимателей вызывают на комиссии и требуют пересчитать налоги, включая страховые взносы и НДФЛ.
На фоне ужесточения условий в конце 2025 года зафиксирован рост регистрации новых ИП, особенно в торговле. Одновременно увеличилось и число закрытий бизнеса.
Глава ФНС Даниил Егоров ранее заявлял, что ведомство выявляет схемы адаптации бизнеса к новым налоговым условиям. По его словам, часть новых предпринимателей уже находится в зоне риска.
