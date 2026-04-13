39,8% бюджета на еду: российские семьи теряют деньги без плана покупок

Отсутствие недельного меню и списка покупок приводит к лишним расходам на продукты. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные Росстата и мнение эксперта.
По оценке статистики, к началу 2026 года россияне тратят на питание около 39,8% всех потребительских расходов. Это крупнейшая переменная статья бюджета.
Как отметил основатель бизнес-сообщества Илья Русяев, без плана на несколько дней и конкретного списка покупок расходы становятся неуправляемыми. В таких условиях чаще возникают три типа потерь: дублирующие покупки, дополнительные походы в магазин и импульсивные траты.
По данным ВЦИОМ, опыт спонтанных покупок есть у 63% россиян. Основные причины — желание порадовать себя и выгодная цена. В результате акции часто приводят не к экономии, а к лишним покупкам.
Ситуацию усиливает рост цен. По данным Банка России, в феврале 2026 года продукты подорожали на 5,4% в годовом выражении. Инфляционные ожидания населения в марте достигли 13,4%.
На этом фоне потребители чаще покупают продукты впрок или под влиянием цены, а не реальной необходимости. Это приводит к дополнительным расходам и потерям.
Эксперт отметил, что без планирования часть продуктов не используется, а деньги уходят на повторные покупки. При этом регулярные мелкие траты в итоге формируют значительную сумму.
По его словам, составление меню на неделю и списка покупок позволяет сократить лишние расходы, уменьшить число походов в магазин и контролировать бюджет.
