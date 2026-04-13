Профсоюз хочет увеличить доплаты белорусским медикам за работу ночью, повысить зарплаты санитарок и водителей скорой помощи

Профсоюз хочет увеличить доплаты белорусским медикам за работу ночью.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский профсоюз работников здравоохранения предлагает увеличить размер доплат за работу в ночное время, а также найти пути повысить зарплаты санитаркам и водителям скорой помощи, другим низкооплачиваемым категориям работников сферы.

На заседании президиума Республиканского комитета названного профсоюза его председатель Вячеслав Шило назвал задачи на 2026 год. В материальном плане они следующие:

«Отраслевой профсоюз выступает за увеличение размера доплат за работу в ночное время, поэтому необходимо заняться подготовкой соответствующих обоснованных предложений. Также нужно сфокусировался на поиске путей материальной поддержки и повышения уровня заработной платы санитаркам и водителям скорой медицинской помощи, а также иным низкооплачиваемым категориям работников».

Также профсоюз намерен совершенствовать систему наставничества в отрасли, способствовать стабильного микроклимата в трудовых коллективах и предупреждать конфликты.

