Хабаровский край поддерживает высокие темпы в строительстве жилья

— Импульсом активного строительства стала реализация на территории края программы «Доступное арендное жилье в ДФО». В регионе АО «ДОМ.РФ» будет построено 2388 арендных квартир. 437 квартир уже переданы в эксплуатацию: 84 — в Комсомольске-на-Амуре в жилом комплексе «Интернациональный», 240 — в Хабаровске в ЖК «Начало» и 113 — в ЖК «Северный парк». До конца 2026 года будут заселены еще 1350 квартир: 633 — в ЖК «Северный парк», 408 — в ЖК «На семи холмах», 69 — в ЖК «Южный квартал» и 230 квартир в ЖК «Чемпион». В 2027 году запланировано заселение 311 квартир, из них 188 — в ЖК «Северный парк» и 123 — в ЖК «Живописный сад», — рассказали в минстрое края.