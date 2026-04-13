Хабаровский край поддерживает высокие темпы в строительстве жилья

В Хабаровском крае в 2025 году построено 227 тысяч квадратных метров индивидуального жилья, а с учётом введённых в эксплуатацию квартир в многоэтажных домах зафиксирован показатель в 558 тысяч «квадратов». В планах регионального минстроя на нынешний год также записано переселение в новое жильё более 3 тысяч человек из аварийного фонда, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На совместном заседании коллегии Министерства строительства и ЖКХ РФ и комиссии Государственного Совета по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил, что в 2025 году в России было построено рекордное количество индивидуального жилья — 63,5 млн квадратных метров.
— Импульсом активного строительства стала реализация на территории края программы «Доступное арендное жилье в ДФО». В регионе АО «ДОМ.РФ» будет построено 2388 арендных квартир. 437 квартир уже переданы в эксплуатацию: 84 — в Комсомольске-на-Амуре в жилом комплексе «Интернациональный», 240 — в Хабаровске в ЖК «Начало» и 113 — в ЖК «Северный парк». До конца 2026 года будут заселены еще 1350 квартир: 633 — в ЖК «Северный парк», 408 — в ЖК «На семи холмах», 69 — в ЖК «Южный квартал» и 230 квартир в ЖК «Чемпион». В 2027 году запланировано заселение 311 квартир, из них 188 — в ЖК «Северный парк» и 123 — в ЖК «Живописный сад», — рассказали в минстрое края.
Льготные ипотечные программы, особенно «Дальневосточная и арктическая ипотека», стимулировали развитие жилищного строительства в регионе. Хабаровский край занимает третье место по количеству выданных кредитов среди субъектов ДФО. В 2025 году «Дальневосточная ипотека» составила 82% всех кредитов по программам с господдержкой. За первые три месяца 2026 года в крае подали 3,95 тысячи заявок на льготные кредиты и заключили 1,3 тысячи договоров на общую сумму 8,1 миллиарда рублей.
Обновление жилищного фонда продолжается. В рамках нового национального проекта до 2030 года 333 тысячи россиян получат новое жилье, переселившись из 5,9 миллиона квадратных метров непригодных домов. Хабаровскому краю на первый этап программы выделили 5,12 миллиарда рублей. Уже заключено 536 муниципальных контрактов на покупку 1108 квартир в строящихся домах. Общая сумма контрактов составляет почти 9 миллиардов рублей.
Новые дома возводятся в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Бикине. Переселенцы смогут въехать в них уже в третьем квартале 2026 года. К концу года более трех тысяч жителей региона переедут в комфортные квартиры.
Благоустройство общественных пространств — еще один важный аспект нового национального проекта. В 2025 году в крае обновили 81 общественную территорию. Например, в Чегдомыне появились аллеи «Таёжная», «Встреч» и «Защитникам Отечества», а также две зоны в парке «Семейный». На 2026 год запланированы работы еще в 53 местах.
Среди них: памятные места, посвященные героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции, семь скверов, две детские и восемь спортивных площадок, восемь зон отдыха, две аллеи, три набережные и одиннадцать пешеходных дорожек. Работы начнутся, как только установится теплая погода.
— За первый год реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» нам удалось достичь рекордных показателей в строительстве жилья, но главная оценка нашей работы — это комфорт людей, над которым мы работаем комплексно: синхронизировали строительство жилья с программами благоустройства и капитального ремонта, чтобы позитивные перемены почувствовал каждый житель нашего края. В этом году при поддержке Владимира Путина мы продолжим работу в усиленном режиме: введем ещё более полумиллиона квадратных метров жилья, переселим более трех тысяч жителей из аварийного жилищного фонда и благоустроим более 50 общественных пространств, — сказал зампред правительства Хабаровского края по вопросам строительства Алексей Колеватых.