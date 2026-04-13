Toyota, Kia и Hyundai зарегистрировали товарные знаки в РФ

Автогигант Toyota, а также корейские компании Hyundai и Kia оформили в Роспатенте товарные знаки наименований своих моделей. Это выяснило ТАСС.

Источник: Life.ru

Японский производитель зарегистрировал названия Auris, Venza и C+pod. Kia закрепила за собой бренд Kia X-Line, а её конкурент — имя Centennial. Срок действия всех патентов составляет десять лет.

Напомним, Toyota свернула выпуск машин на питерском предприятии ещё в сентябре 2022-го. Завод был способен собирать до 100 тысяч единиц техники ежегодно.

В апреле текущего года южнокорейские издания со ссылкой на отраслевые источники сообщали, что Kia заложила российский рынок в свой среднесрочный прогноз. Якобы фирма рассчитывала продать в 2030 году 50 тысяч автомобилей из запланированных 4,1 миллиона.

Позже в Hyundai Motor Group (куда входит и Kia) пояснили: речь в этих планах шла о странах СНГ, а не о России.

Ранее сообщалось, что Toyota продлила права на товарный знак Corolla в России до 2035 года. Процедура перерегистрации была завершена 17 марта — это произошло всего за сутки до окончания срока действия предыдущего исключительного права.

