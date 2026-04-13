Монголия предложила РФ договориться о дополнительных поставках авиатоплива

Монгольский премьер-министр Ням-Осорын Учрал заверил, что правительство страны будет сотрудничать «в целях дальнейшего расширения и развития всеобъемлющего стратегического партнерства с Российской Федерацией».

УЛАН-БАТОР, 13 апреля. /ТАСС/. Правительство Монголии планирует в ближайшее время согласовать вопрос о дополнительных поставках авиационного керосина из России. Об этом сообщила пресс-служба монгольского кабинета министров.

«Премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал сообщил послу России Алексею Евсикову о том, что дополнительный протокол к соглашению между монгольским и российским правительствами был обсужден и одобрен комитетами парламента. Этот документ подпишет министр промышленности и минеральных ресурсов Гонгорын Дамдинням в Москве в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Премьер поблагодарил посла за приветствия от имени главы правительства РФ Михаила Мишустина и председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Ням-Осорын Учрал заверил, что «правительство Монголии будет сотрудничать в целях дальнейшего расширения и развития всеобъемлющего стратегического партнерства с Российской Федерацией».

Минпром Монголии объявил ранее о решении закупать в России нефтепродукты после введенного в марте Китаем запрета на экспорт. Соглашение, заключенное во время визита президента РФ Владимира Путина в 2024 году, предусматривает поставку в Монголию 1,8−1,9 млн тонн нефтепродуктов и 60 тыс. тонн авиационного керосина в год на взаимовыгодной основе.

Узнать больше по теме
Михаил Мишустин: биография, семья, карьера Председателя Правительства Российской Федерации
Михаил Мишустин — российский государственный деятель и экономист, который с января 2020 года занимает пост премьер-министра России. В прошлом — успешный руководитель Федеральной налоговой службы. Известен как реформатор, внедривший цифровизацию налоговой системы. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше