Монголия предложила РФ договориться о дополнительных поставках авиатоплива

Минпром Монголии объявил ранее о решении закупать в России нефтепродукты после введенного в марте Китаем запрета на экспорт. Соглашение, заключенное во время визита президента РФ Владимира Путина в 2024 году, предусматривает поставку в Монголию 1,8−1,9 млн тонн нефтепродуктов и 60 тыс. тонн авиационного керосина в год на взаимовыгодной основе.