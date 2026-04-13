Профсоюз: средняя зарплата врачей равна 4006,5 рубля, у среднего медперсонала — 2075

Белорусский профсоюз работников здравоохранения назвал средние зарплаты медработников в стране.
На заседании президиума Республиканского комитета названного профсоюза обсуждали выполнение Тарифного соглашения с Минздравом. Прозвучали в отчете за 2025 год главные цифры, касающиеся доходов белорусских медработников.
Так, средняя зарплата по отрасли составила 2216,7 рубля. И этот показатель вырос на 17,8%. Что касается врачей, то их средний заработок — 4006,5 рубля (это +12,1% к уровню 2024 года). А средний медперсонал получал в 2025-м 2075 рублей (+15,5%).
Еще сообщается, что на 45% выросла надбавка за работу в здравоохранении для врачей, на 35% — для среднего медперсонала. А медики на контрактах получали надбавки не менее 30%, а на селе — 50%.
Также мы писали, что профсоюз хочет увеличить доплаты медикам за работу ночью, повысить зарплаты санитарок и водителей скорой помощи.
