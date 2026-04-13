Смартфоны просели на 6%: конфликт на Ближнем Востоке ударил по рынку

Мировые поставки смартфонов в первом квартале 2026 года сократились на 6% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Counterpoint Research.
Одной из ключевых причин падения названа напряженность на Ближнем Востоке, которая ухудшила потребительские настроения. Дополнительно на рынок повлиял дефицит компонентов памяти: производители переориентировали поставки на центры обработки данных для систем искусственного интеллекта.
На этом фоне впервые в истории лидером рынка по итогам первого квартала стала Apple. Компания заняла долю 21% и увеличила поставки на 5%. Рост обеспечили устойчивый спрос на премиальные устройства и сильные продажи в Китае.
Samsung сохранила второе место с долей 20%, но сократила поставки на 6%. На результат повлияли перенос выхода Galaxy S26 и слабые показатели в бюджетном сегменте.
Xiaomi осталась на третьей позиции с долей 13%, показав наиболее заметное снижение среди крупнейших производителей.
