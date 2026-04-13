О рекордах и перспективах: в СУЭК-Красноярск подвели итоги 2025 года и определили планы и задачи на текущий период

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В АО «СУЭК-Красноярск» прошла прямая линия генерального директора Евгения Евтушенко с трудовыми коллективами. Руководитель Компании в формате онлайн-встречи подвёл итоги 2025 года и первого квартала 2026-го, а также ответил на вопросы сотрудников Бородинского, Берёзовского, Назаровского разрезов и Бородинского погрузочно-транспортного управления. Ключевыми темами стали производственные результаты, безопасность труда, заработная плата и социальные гарантии.
Открывая встречу, Евгений Евтушенко поблагодарил коллективы за ежедневную работу и назвал главные достижения прошедшего года. В 2025 году Компания добыла рекордные 37,6 млн тонн угля. Берёзовский разрез показал лучшие результаты за последние 25 лет, Назаровский перевыполнил производственный план по добыче угля, а Бородинский совместно с железнодорожниками отгрузил потребителям свыше 24,8 млн тонн топлива. Знаковым событием прошлого года стала отгрузка 2-миллиардной тонны угля, — достижение предприятий СУЭК-Красноярск, не имеющее аналогов в угольной отрасли России.
Генеральный директор сделал акцент на том, что безусловным приоритетом в Компании является безопасность труда, для этого на предприятиях реализуется множество мероприятий, внедряются современные цифровые решения.
Продолжается модернизация уникальной горной техники, работающей на красноярских разрезах, — глубокое обновление позволяет повысить эффективность оборудования в среднем на 30%, реализуется программа импортозамещения. На предприятия поступает современная вспомогательная техника — бульдозеры, погрузчики, грейдеры и другое оборудование.
Евгений Евтушенко обозначил, что угледобывающая отрасль России сегодня переживает непростые времена, но красноярским предприятиям удается сохранять стабильное положение благодаря спросу на энергетические угли на внутреннем рынке и надежно обеспечивать энергобезопасность сибирского региона.
В ходе прямой линии сотрудники получили ответы на вопросы организации производственных процессов, оплаты труда и индексации заработной платы, о социальных льготах и программах карьерного роста.
В Компании сохраняется высокий уровень социальной поддержки, приоритетом которой остаётся оздоровление сотрудников и их детей, выделяются средства на санаторно-курортное лечение, летний отдых и компенсацию проезда к месту отпуска и обратно — льгота, доступная далеко не во всех крупных компаниях.
Кадровая повестка также стала одной из важных тем встречи. Несмотря на то, что укомплектованность кадрами на предприятиях СУЭК-Красноярск составляет 99%, в Компании ведётся постоянная комплексная работа по формированию кадрового резерва. «Мы тесно работаем с техникумом горных разработок имени Астафьева, Назаровским энергостроительным техникумом, Шарыповским многопрофильным колледжем, Сибирским федеральным университетом. Сегодня 86 студентов имеют целевые договоры с Компанией. Им выплачивается стипендия, они проходят оплачиваемую практику на наших предприятиях, Компания компенсирует проживание в общежитиях учебных заведений и проезд к месту прохождения практики. По окончании обучения выпускники гарантированно получат у нас работу», — рассказал Евгений Евтушенко.
Особое внимание в СУЭК-Красноярск уделяют молодежи, — здесь трудятся около 1 000 специалистов в возрасте до 35 лет. В прошлом году в команду угольщиков пришли 39 молодых специалистов. «На предприятиях у нас вновь появились активные молодежные сообщества — Советы молодежи, которые участвуют не только в производственных процессах, но и в общественной жизни предприятий и городов. Это радует. Нам нужна такая инициативная, ответственная, умеющая творчески мыслить и принимать нестандартные решения молодежь. Поэтому развитие молодых специалистов всегда в нашем фокусе», — отметил генеральный директор Компании.
В 2026 году угольщики СУЭК-Красноярск планируют добыть 36,6 млн тонн угля, первый квартал отработали с небольшим перевыполнением производственного плана. «Сегодня мы находимся в сложной экономической ситуации, — перед нами стоят новые непростые задачи. Поэтому важно направить силы на повышение производительности труда и увеличение эффективности производства. Уверен, справимся со всеми планами и задачами», — резюмировал генеральный директор СУЭК-Красноярск.